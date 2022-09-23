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Молодежная сборная Украины потерпела обидное поражение от Словакии

Команда U-21 "желто-синих" уступила на выезде сопернику.
Сегодня, 20:52
Сборная Украины U-21 / Getty Images
Сборная Украины U-21 / Getty Images
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В пятницу, 23 сентября, состоялся первый стыковой матч за выход на Евро U-21, в котором встретились молодежные сборные Словакии и Украины.

В первой половине встречи команды обменялись голами. На гол Суслова Украина ответила забитым мячом Вьюнника.

Во второй 45-минутке также зрители увидели немало голов. Снова словаки вышли вперед на первых порах тайма, заставив снова "желто-синих" отыгрываться.

Крыськив возобновил через три минуты паритет, однако через пару мгновений Стрелец вновь вывел Словакию вперед. После этого гола у обеих команд были моменты, чтобы отметиться, однако встреча так и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Ответный матч против Словакии сборная Украины проведет в Польше. Игра состоится в городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Словакия U-21 - Украина U-21 3:2

Голы: Суслов, 10, Стрелец, 46, 53 – Вьюнник, 17, Крыськив, 49

Словакия U-21: Белко, Датко, Немчик, Оберт (Войтко, 84), Месик, Лавринчик, Покорны, Кадак, Капралик (Гольян, 84), Стрелец (Кролика, 73), Суслов.

Украина U-21: Трубин, Овчаренко, Сирота, Батагов (Таловеров, 60), Сыч, Судаков, Крыськив (Кухаревич, 86), Бондаренко, Михайленко (Назаренко, 60), Вьюнник (Очеретько, 71), Ванат (Сикан, 71).

Предупреждения: Суслов, Капралик – Овчаренко, Сирота, Очеретько

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-21 молодежный чемпионат европы
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