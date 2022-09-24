Эвра похвалил тен Хага за решение посадить на скамейку Роналду и Магуайра

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра похвалил Эрика тен Хага за смелые решения в стане манкунианцев.

"Я всегда настроен позитивно, когда я говорю о Юнайтед, я говорю от всего сердца. Первые две игры были кошмаром – поражение дома и на выезде от Брентфорда.

Я думаю, что его одурачили, как и других предыдущих тренеров клуба: он собрал игроков на предсезонке, все выглядели так, будто они в форме, все выглядели великолепно, так что, возможно, он думал, что сможет добиться большего, чем предыдущий тренер, с теми же игроками, но это было не так.

Но я думаю, что именно после игры с Брентфордом он принял несколько важных решений. Это мне нравится в тен Хаге, и мы должны отдать ему должное.

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Он посадил на скамейку запасных капитана Харри Магуайра, он посадил Криштиану Роналду на скамейку запасных, он дал возможность левому защитнику Маласии, и это было громкое заявление.

Благодаря замене нескольких игроков все изменилось, и не потому, что они играли так уж плохо, но вокруг этих игроков было много негатива, и иногда от этого негатива нужно избавляться. У него хватило смелости сделать это", – сказал Эвра в интервью Mirror.

Напомним, после 6 туров Манчестер Юнайтед занимает 5 место в АПЛ, набрав 12 очков.