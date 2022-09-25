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Торино может вернуться к варианту с Довбиком зимой

Итальянский клуб все еще заинтересован в украинце.
Сегодня, 11:20
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images
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Украинский нападающий Артем Довбик сохраняет шансы перебраться в Серию А.

Как сообщает Tutto Sport, в услугах футболиста все еще заинтересован Торино.

"Быки" попытаются подписать форварда СК Днепр-1 в зимнее трансферое окно.

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Источник отмечает, что туринцы попытаются добиться снижения цены, воспользовавшись истекающим в 2024 контрактом игрока.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Довбика в 6 млн евро, а СК Днепр-1 ранее просил у покупателей в два раза больше.

В нынешнем сезоне Довбик отыграл за днепрян 7 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол артем довбик
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