Торино может вернуться к варианту с Довбиком зимой
Итальянский клуб все еще заинтересован в украинце.
Украинский нападающий Артем Довбик сохраняет шансы перебраться в Серию А.
Как сообщает Tutto Sport, в услугах футболиста все еще заинтересован Торино.
"Быки" попытаются подписать форварда СК Днепр-1 в зимнее трансферое окно.
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Источник отмечает, что туринцы попытаются добиться снижения цены, воспользовавшись истекающим в 2024 контрактом игрока.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Довбика в 6 млн евро, а СК Днепр-1 ранее просил у покупателей в два раза больше.
В нынешнем сезоне Довбик отыграл за днепрян 7 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.