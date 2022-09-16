В четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 отправился на выезд в гости к кипрскому Аполлону, где одержал уверенную победу со счетом 3:1.

Это было бы невозможным без лидера днепрян Артема Довбика, который поучаствовал во всех трех мячах своей команды. На счету украинца дубль и голевая передача на Валентина Рубчинского.

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Согласно официальному сайту УЕФА, Довбик был признан игроком недели в Лиге конференций. За награду также боролись Сердар Гюрлер (Башакшехир), Деян Любичич (Кельн) и Эммануэль Банда (Юргорден).

Благодаря победе над Аполлоном Днепр-1 поднялся на второе место в группе Е. В следующем туре еврокубка команда Александра Кучера будет принимать в гостях Вадуц из Лихтенштейна.