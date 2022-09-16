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Довбик: Все сыграли на очень высоком уровне, а я только ставил точки в эпизодах

Форвард Днепра-1 оценил дебютную победу команды в Лиге конференций.
Сегодня, 13:58
Довбик отличился дублем и ассистом в матче с Аполлоном / СК Днепр-1
Довбик отличился дублем и ассистом в матче с Аполлоном / СК Днепр-1
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Нападающий Днепра-1 Артем Довбик, отличившийся дублем и результативной передачей в матче второго тура группового этапа Лиги конференций с кипрским Аполлоном (3:1), поделился впечатлениями от успеха своей команды.

"Возвращение бомбардира произошло? Можно сказать и так, но я хотел бы отметить всю команду, которая провела очень хороший матч. Все сыграли на очень высоком уровне, а я только ставил точки в эпизодах.

Возможно, и создалось такое впечатление, что игра была легкой, но на самом деле было тяжело. Жара заставляла приспособиться к погодным условиям. Но в целом мы выполнили план на игру. Забили два быстрых гола, потом еще и третий в раздевалку - после этого смогли немного выдохнуть.

У меня была судорога, из-за чего не смог продолжить матч. Но сейчас все хорошо, восстанавливаюсь.

Это действительно очень важно - показывать всему миру, что происходит сейчас в Украине. Мы все переживаем, следим за подвигами Вооруженных сил Украины. Отдельно хотел бы высказать большое уважение нашим воинам из батальона Днепр-1, которые защищают нас и защищают нашу страну", - приводит слова Довбика официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги конференций Аполлон - Днепр-1 (1:3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Аполлон лига конференций артем довбик
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Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

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