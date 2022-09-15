Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

В четверг, 15 сентября, в Лимасоле на стадионе Цирион в рамках второго тура группового этапа Лиги конференций сошлись Аполлон и Днепр-1.

Уже в первом тайме днепряне во многом закрыли вопрос о победителе встречи, особенно постарался Артем Довбик. На 11-й минуте он ассистировал Валентину Рубчинскому.

После этого игроки поменялись ролями: Рубчинский ассистировал, а Довбик забивал. А под занавес тайма форвард оформил дубль с передачи Бусанелло.

В начале второй половины хозяева поля сумели сократить отставание в счете, гол забил Йоанис Питтас.

Обзор матча:

Аполлон – Днепр-1 1:3

Голы: Питтас, 58 - Рубчинский, 11, Довбик, 26, 45

Аполлон: Йованович – Панайоту (Кабрал, 9), Пейберн (Йостен, 46), Роберж, Алисами - Кирьяку, Колль, Шахар, Ба (Одженда, 20), Аммас – Питтас (Шполярич, 46).

СК Днепр-1: Валеф - Бусанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский (Балули, 84), Бабенко, Амаш (Назаренко, 84), Пихаленок (Назаренко, 88), Гуцуляк (Тимчик, 83) – Довбик (Когут, 88).

Предупреждения: Кириаку, Питтас – Адамюк, Бабенко, Сарапий

Источник: MEGOGO