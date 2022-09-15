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Днепр-1 добыл дебютную победу в Лиге конференций

Подопечные Александра Кучера уверенно обыграли кипрский Аполлон.
Сегодня, 21:39
Днепр-1 / СК Днепр-1
Днепр-1 / СК Днепр-1
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В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 на выезде играл с Аполлоном (Кипр).

Команды начали стартовый отрезок игры очень аккуратно, присматриваясь друг к другу. Действовали достаточно осторожно, но уже к 20-й минуте у Аполлона было две вынужденные замены.

Помогли эти замены или нет, но на 11-й минуте Рубчинский открыл счет, воспользовавшись передачей Довбика на пустые ворота. Артем, в свою очередь, открылся под пас Гуцуляка.

Через несколько минут — это трио оформило второе взятие ворот: Гуцуляк начал, Рубчинский отдал на Довбика, который и забил в пустые. Правда, его гол был забит из вне игры.

Аполлон старался действовать активно, выполняя навесы или длинные забросы, не забывая про удары. Оборона отлично справлялась, а на линии их страховал Валеф.

Перед перерывом Днепр-1 довел счет до разгромного, забив третий. Бусанелло разыграл с Довбиком на левом фланге, вошли в штрафную, где и Артем вновь остался один на один с пустыми воротами, в которые попал.

Старт второго тайма отличался от первого – Аполлон стал действовать более активно, что принесло им результат. Питтас поразил ворота Валефа, замкнув подачу партнера, правда и тут был офсайд.

Кипрский клуб старался играть первым номером, а Днепр-1 действовал на контратаках и старался сбивать темп. Свои моменты были у Довбика, Амаша, Гуцуляка, однако реализовать их не удалось.

В концовке Аполлон устроили штурм ворота, даже попадал в штангу, а где-то и Валеф выручал. Благодаря совместным старанием – Днепр-1 победил – 3:1, добыв свою первую победу в еврокубках.

Аполлон – Днепр-1 1:3
Голы: Питтас, 58 - Рубчинский, 11, Довбик, 26, 45

Аполлон: Йованович – Панайоту (Кабрал, 9), Пейберн (Йостен, 46), Роберж, Алисами - Кирьяку, Колль, Шахар, Ба (Одженда, 20), Аммас – Питтас (Шполярич, 46).

СК Днепр-1: Валеф - Бусанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский (Балули, 84), Бабенко, Амаш (Назаренко, 84), Пихаленок (Назаренко, 88), Гуцуляк (Тимчик, 83) – Довбик (Когут, 88).

Предупреждения: Кириаку, Питтас – Адамюк, Бабенко, Сарапий

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Днепр-1 Аполлон лига конференций
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