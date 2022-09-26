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Дешам: Бензема заслуживает Золотой Мяч, надеюсь он выиграет

Наставник сборной Франции назвал своего подопечного одним из лучших форвардов последних лет.
Сегодня, 20:42
Getty Images
Getty Images
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о шансах своего подопечного Карима Бензема выиграть Золотой Мяч.

По словам специалиста, форвард "Ле Бле" и Реала этого заслуживает, ведь он один из лучших игроков на своей позиции.

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Надеюсь, Золотой мяч выиграет Бензема. Он этого заслуживает из-за всего, что сделал в течение сезона в Реале, с которым выиграл важные трофеи, а с нами – Лигу наций.

Он был одним из лучших нападающих в мире на протяжении многих лет. Думаю, у него очень хорошие шансы. Буду очень рад, если он получит Золотой мяч. Он уже взял один в ЛЧ. Очевидно, что это будет нашим дополнительным преимуществом на ЧМ" – сказал Дешам в интервью изданию RMC Sport..

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Золотой мяч
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