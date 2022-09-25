Чемпионат Европы: в какой корзине для жеребьевки окажется Украина

В октябре в Германии состоится церемония жеребьевки отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, в котором примут участие 53 национальных сборных.

Как всегда, команды перед началом церемонии будут сеяны сразу в несколько корзин по результатам основного розыгрыша Лиги наций.

ISPORT разобрался, какие команды уже гарантировали себе место в определенной корзине.

Корзина финалистов Лиги наций (4 команды)

Ни одна сборная еще не заняла место в этой корзине. Среди соискателей Бельгия, Хорватия, Дания, Венгрия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания.

Корзина №1 (6 команд)

В этой корзине окажется половина из вышеперечисленных команд (те, кто не выиграет свою группу Лиги наций), а также две лучшие команды из следующих пяти – Австрия, Чехия, Франция, Польша, Швейцария.

Корзина №2 (10 команд)

Босния и Герцеговина

Англия

Израиль

Уэльс

Также сюда попадут три худшие команды из следующего списка: Австрия, Чехия, Франция, Польша, Швейцария. Дополнят корзину победители групп 1 (Шотландия или Украина) и 2 (Норвегия или Сербия) дивизиона В, а также одна команда, которая станет лучшей второй в дивизионе В (к вышеперечисленным присоединяются Албания, Финляндия, Исландия, Черногория).

Корзина №3 (10 команд)

Армения

Ирландия

Румыния

Словения

Швеция

Дополнят корзину пять команд по дивизиону В, которые не пройдут в корзину №2. Среди них может оказаться Украина.

Корзина №4 (10 команд)

Грузия

Греция

Казахстан

Люксембург

Турция

Еще 8 команд претендуют на попадание в эту корзину (Азербайджан, Болгария, Кипр, Фарерские острова, Косово, Северная Македония, Северная Ирландия, Словакия), пять лучших окажутся в нем.

Корзина №5 (10 команд)

Беларусь

Эстония

Гибралтар

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Еще три "неудачника", которые не пройдут в четвертую корзину, дополнят пятую.

Корзина №6 (3 команды)