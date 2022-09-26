Ливерпуль интересуется талантом Бенфики
Энцо Фернандес, проведя в стане "орлов" короткое время уже может пойти на повышение.
Сегодня, 23:23
Ливерпуль продолжает искать долгосрочное усиление в центр поля.
Как сообщает местное издание Liverpool Echo, мерсисайдцы могут купить хавбека Бенфики Энцо Фернандеса.
Источник отмечает, что футболист может перейти в команду уже следующим летом.
Сумма выкупа в контракте аргентинца составляет 120 миллионов в европейской валюте.
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