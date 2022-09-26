Ливерпуль интересуется талантом Бенфики

Энцо Фернандес, проведя в стане "орлов" короткое время уже может пойти на повышение.

Ливерпуль продолжает искать долгосрочное усиление в центр поля.

Как сообщает местное издание Liverpool Echo, мерсисайдцы могут купить хавбека Бенфики Энцо Фернандеса.

Источник отмечает, что футболист может перейти в команду уже следующим летом.

Сумма выкупа в контракте аргентинца составляет 120 миллионов в европейской валюте.