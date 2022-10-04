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Бывший тренер Ливерпуля может возглавить Ноттингем Форест

Бенитес готов вернуться в АПЛ.
Сегодня, 09:52
Рафаэль Бенитес / Getty Images
Рафаэль Бенитес / Getty Images
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Стив Купер, главный тренер Ноттингем Форест, в ближайшее время может покинуть свою должность. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, команда потерпела пять поражений подряд с общим счетом 4:18. В недавнем матче АПЛ клуб разгромно уступил Лестеру (0:4), занимавшему последнее место.

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42-летний валлиец близок к увольнению, и одним из претендентов на его место является Рафаэль Бенитес. У испанского специалиста хорошие отношения с советником Ноттингема Ли Чарнли, что весьма может повлиять на подписание Бенитеса.

В следующем матче Ноттингем Форест встретится с Астон Виллой 10 октября в рамках 10-го тура АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Бенитес Ноттингем Форест
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