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Йовичевич: Мы много времени проводим в дороге, поэтому устаем больше соперников

Наставник донецкого клуба высказался о проблемах клуба.
Сегодня, 13:51
Игор Йовичевич / Getty Images
Игор Йовичевич / Getty Images
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Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич высказался о длительной дороге команды на матч Лиги чемпионов против Реала.

"Дорога отняла у нас много часов. У нас очень насыщенный график матчей, особенно в этом месяце, и продолжительность наших поездок намного больше, чем у других. Процесс восстановления сильно усложняется, и мы приезжаем более уставшими, чем соперник.

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Реал? Мы аутсайдеры и сравниваем себя с лучшим клубом планеты. Если проанализировать их тактически, то увидишь ошибки, где их можно поймать", – сказал Йовичевич на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Шахтер сыграет с Реалом в третьем туре Лиги чемпионов. Матч на Сантьяго Бернабеу пройдет 5 октября. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Игор Йовичевич
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Йовичевич: Мы много времени проводим в дороге, поэтому устаем больше соперников
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