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Испания может сменить наставника после ЧМ

"Фурию Роху" может возглавить экс-наставник Атлетика.
Сегодня, 11:36
Марселино
Марселино
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может покинуть свой пост после ЧМ-2022.

У испанского специалиста заканчивается контракт после мирового первенства и уже имеется потенциальная замена.

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Как сообщает Николо Скира, Марселино Тораль отклонил два предложения  клубной работы в минувшие дни.

Бывший наставник Атлетика из Бильбао рассчитывает, что станет главынм тренером "Фурии Рохи" после Мундиаля в Катаре.

Стоит сказать, что ранее Марселино, помимо Атлетика, возглавлял Вильярреал, Валенсию и ряд других менее известных клубов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол испания
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