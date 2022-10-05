Испания может сменить наставника после ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может покинуть свой пост после ЧМ-2022.

У испанского специалиста заканчивается контракт после мирового первенства и уже имеется потенциальная замена.

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Как сообщает Николо Скира, Марселино Тораль отклонил два предложения клубной работы в минувшие дни.

Бывший наставник Атлетика из Бильбао рассчитывает, что станет главынм тренером "Фурии Рохи" после Мундиаля в Катаре.

Стоит сказать, что ранее Марселино, помимо Атлетика, возглавлял Вильярреал, Валенсию и ряд других менее известных клубов.