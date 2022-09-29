Кроос назвал своего фаворита на победу на ЧМ-2022

Хавбек Реала знает, за кем будет интересно следить на предстоящем мундиале.

Меньше двух месяцев осталось до старта чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кроос остался под впечатлением от состава и игровой формы, которую набрала сборная Бразилии. Именно ее он считает главным фаворитом турнира.

"Мой фаворит - Бразилия", — цитирует Крооса Bild. Свой выбор игрок мадридского Реала объяснил тем, что он видит каждый день на тренировках в исполнении бразильцев "бланкос".

"Каждый день я вижу трех или четырех наших ребят, и я думаю, что они очень хороши. Кроме того, если смотреть на их последние результаты, то можно заметить, что Бразилия выигрывает все матчи. В целом, у них есть хорошее сочетание бойцов и игроков, которые отлично играют на острие".

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По словам Тони, который завершил выступления в сборной в 2021 году, команда Тите будет "очень голодной" после неудач в 2018 году и в особенности после домашнего чемпионата мира 2014 года (1:7 в полуфинале против Германии).