Месси: ЧМ в Катаре точно станет для меня последним

Аргентинец заявил, что не собирается еще раз ехать на Мундиаль.

Аргентинский вингер Лионель Месси высказался о своем будущем.

Футболист заявил, что предстоящий Мундиаль в Катаре станет для него последним мировым первенством

"Будет ли чемпионат мира в Катаре для меня последним? Да, безусловно да".

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Также Месси поделился мыслями о шансах "альбиселесте" стать чемпионами на предстоящем турнире.

"Не могу сказать, стоит ли называть нас серьезными претендентами. В Аргентине знаем, что должны рассчитывать на победу, так всегда было в нашей истории. Но мне кажется, что мы все-таки не главные фавориты. Есть и другие команды, которые превосходят нас, но мы очень близко.

У Аргентины непростая группа, все матчи очень сложны. Вот почему ЧМ так сложный и особенный. Не всегда побеждают фавориты.

Я хорошо чувствую себя в физическом плане. В этом году я прошел предсезонную подготовку, чего не было прошлым летом. Я поздно начинал тренироваться, потерял ритм, а после поездки в сборную получил травму. Теперь все по-другому. У меня другие мысли, другой менталитет и наличие большого энтузиазма", – заявил игрок в интервью изданию Infobae.

Напомним, Чемпионат Мира в Катаре начнется 20 ноября.