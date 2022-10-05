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Месси стал первым игроком, забившим 40 разным клубам в ЛЧ

Аргентинцу покорилось уникальное достижение.
Вчера, 22:55
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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В среду, 5 октября, Бенфика принимает на своем поле ПСЖ. После первых 45-минут парижане лидируют в матче со счетом 1:0.

Единственным на данный момент голом отметился нападающий Лионель Месси. Благодаря данному забитому мячу аргентинец установил уникальное достижение.

Футболист парижского скобка стал первым игроком, забившим 40 разным командам в Лиге чемпионов.

Отметим, в текущем сезоне у Месси 20 результативных действий за клуб и сборную Аргентины - 12 голов и 8 ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео ПСЖ Лионель Месси
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