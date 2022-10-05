Месси стал первым игроком, забившим 40 разным клубам в ЛЧ
Аргентинцу покорилось уникальное достижение.
В среду, 5 октября, Бенфика принимает на своем поле ПСЖ. После первых 45-минут парижане лидируют в матче со счетом 1:0.
Единственным на данный момент голом отметился нападающий Лионель Месси. Благодаря данному забитому мячу аргентинец установил уникальное достижение.
Футболист парижского скобка стал первым игроком, забившим 40 разным командам в Лиге чемпионов.
Отметим, в текущем сезоне у Месси 20 результативных действий за клуб и сборную Аргентины - 12 голов и 8 ассистов.