Месси рассказал, что хотел бы делать после завершения карьеры игрока
Аргентинец отметил, что карьера спортивного директора его привлекает сильнее, чем тренера.
Футболист сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси поделился планами на будущее.
По заявлениям вингера, он не намерен становиться тренером, но не исключает этого.
Читай также: Месси: ЧМ в Катаре точно станет для меня последним
"Я не собираюсь быть тренером, но Зинедин Зидан в свое время говорил то же самое. Затем он стал тренировать и трижды выиграл Лигу чемпионов.
Мне нравится работа спортивного директора, построение состава, штаба, но в этом плане тоже не уверен", — сказал аргентинец в интервью изданию infobae.