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Футбол

Месси рассказал, что хотел бы делать после завершения карьеры игрока

Аргентинец отметил, что карьера спортивного директора его привлекает сильнее, чем тренера.
Сегодня, 20:27
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Футболист сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси поделился планами на будущее.

По заявлениям вингера, он не намерен становиться тренером, но не исключает этого.

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"Я не собираюсь быть тренером, но Зинедин Зидан в свое время говорил то же самое. Затем он стал тренировать и трижды выиграл Лигу чемпионов.

Мне нравится работа спортивного директора, построение состава, штаба, но в этом плане тоже не уверен", — сказал аргентинец в интервью изданию infobae.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лионель Месси
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