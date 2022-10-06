Реал продлит контракт с легендой клуба

Карим Бензема уведомил клуб о желании подписать соглашение до 2024 года.

Мадридский Реал вскоре продлит контракт с Каримом Бензема.

Как сообщает Фабрицио Романо, это является лишь вопросом времени.

Француз уже заявил клубу про свое желание пролонгировать соглашение.

Новый контракт второго лучшего голеадора в истории клуба будет подписан до 2024 года.