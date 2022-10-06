Реал продлит контракт с легендой клуба
Карим Бензема уведомил клуб о желании подписать соглашение до 2024 года.
Сегодня, 22:26
Мадридский Реал вскоре продлит контракт с Каримом Бензема.
Как сообщает Фабрицио Романо, это является лишь вопросом времени.
Француз уже заявил клубу про свое желание пролонгировать соглашение.
Новый контракт второго лучшего голеадора в истории клуба будет подписан до 2024 года.
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