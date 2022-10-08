Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А

В рамках девятого тура итальянской Серии А состоялся матч, в котором Милан в красивом стиле одержал убедительную победу над Ювентусом со счетом 2:0.

Данный успех был бы невозможен без голов в исполнении Фикайо Томори и Браима Диаса.

Обзор матча:

Милан - Ювентус 2:0

Голы: Томори, 45+1, Диас, 54.

Милан: Татарушану - Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес - Беннасер (Вранкс, 84), Тонали, Побега (Крунич, 59) - Диас (де Кетеларе, 65), Жиру (Ребич, 65), Леау (Ориги, 84).

Ювентус: Щесны - Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро - Куадрадо (Маккенни, 46), Локателли (Паредес, 56), Рабьо (Суле, 80), Костич (Миретти, 56) - Влахович (Кин, 79), Милик.

Предупреждения: Диас, Тонали - Куадрадо, Кин, Паредес.

Источник: MEGOGO