Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов жаркого итальянского противостояния.
В рамках девятого тура итальянской Серии А состоялся матч, в котором Милан в красивом стиле одержал убедительную победу над Ювентусом со счетом 2:0.
Данный успех был бы невозможен без голов в исполнении Фикайо Томори и Браима Диаса.
Обзор матча:
Милан - Ювентус 2:0
Голы: Томори, 45+1, Диас, 54.
Милан: Татарушану - Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес - Беннасер (Вранкс, 84), Тонали, Побега (Крунич, 59) - Диас (де Кетеларе, 65), Жиру (Ребич, 65), Леау (Ориги, 84).
Ювентус: Щесны - Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро - Куадрадо (Маккенни, 46), Локателли (Паредес, 56), Рабьо (Суле, 80), Костич (Миретти, 56) - Влахович (Кин, 79), Милик.
Предупреждения: Диас, Тонали - Куадрадо, Кин, Паредес.
Источник: MEGOGO