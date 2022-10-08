Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с лидером клуба
Маркус Рэшфорд может пролонгиовать свое соглашение в ближайшем будущем.
Английский Манчестер Юнайтед продолжает активную работу направленную на будущее команды.
Как сообщает Николо Скира, вскоре манкунианцы начнут переговоры о продлении контракта с Маркусом Рэшфордом
Текущее соглашение английского универсального игрока группы атаки рассчитано до 2023 года с возможностью продления на год.
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"Красные дьяволы" намерены подписать с футболистом долгосрочный договор.
В текущем сезоне Рэшфорд провел 8 матчей, забив пять голов и отдав три голевых передачи.