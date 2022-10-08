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Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с лидером клуба

Маркус Рэшфорд может пролонгиовать свое соглашение в ближайшем будущем.
Сегодня, 22:20
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images
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Английский Манчестер Юнайтед продолжает активную работу направленную на будущее команды.

Как сообщает Николо Скира, вскоре манкунианцы начнут переговоры о продлении контракта с Маркусом Рэшфордом

Текущее соглашение английского универсального игрока группы атаки рассчитано до 2023 года с возможностью продления на год.

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"Красные дьяволы" намерены подписать с футболистом долгосрочный договор.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 8 матчей, забив пять голов и отдав три голевых передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол англия манчестер юнайтед
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