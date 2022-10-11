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Футбол

Ван Бастен: Неймар – нытик, он ведет себя провокационно

Нидерландец раскритиковал нападающего парижского клуба.
Вчера, 22:23
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images
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Бывший футболист Аякса Марко ван Бастен высказался о поведении форварда ПСЖ Неймара на поле.

"Неймар – настоящий нытик, он всегда ведет себя провокационно. В одну секунду он на ком-то фолит, а в следующую снова изображает жертву.

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Он неприятный человек на поле! К нему нельзя прикасаться. Я бы поаплодировал, если бы кто-нибудь разобрался с ним", – сказал ван Бастен в интервью Ziggo Sports.

В текущем сезоне на счету бразильца 8 голов и 7 ассистов в 10 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Марко ван Бастен
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