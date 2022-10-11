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Футбол

Месси, Неймар и Погба могут стать игровыми персонажами новой Call of Duty

Игроки получат возможность использовать известных футболистов в качестве оперативников или скинов.
Сегодня, 19:48
Лионель Месси, Неймар и Поль Погба
Лионель Месси, Неймар и Поль Погба
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Согласно новой утечке данных, некоторые известные представители футбола станут очередным дополнением предстоящей Call of Duty Modern Warfare 2. Они буду тиспользованы либо в качестве оперативников, либо в качестве отдельных скинов.

Появление знаменитостей не является чем-то особенным для шутера: совсем недавно было объявлено о партнерстве с Ники Минаж, а ранее в этом году Snoop Dogg стал оператором в Warzone.

По информации EarlyGame, датамайнер TheGhostOfHope опубликовал у себя в Twitter данные, которые он сумел добыть в файлах игры. В новой утечке он нашел некоторые интересные имена: Лионель Месси, Неймар, Поль Погба, Аксель Витсель, Конор Галлахер, Феликс Клаус, Антонио Луна, Марко Розе, Андрес Рейес.

Инсайдеры предполагают, что Activision (издатель CoD) намерена использовать это в качестве коллаборации в преддверии чемпионата мира 2022 года. Учитывая дату выхода игры, начало турнира и масштабное тематическое событие CoD, вполне вероятно, что пользователи действительно увидят своих любимцев в шутере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол неймар Лионель Месси компьютерная игра Call of Duty
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