Месси, Неймар и Погба могут стать игровыми персонажами новой Call of Duty

Согласно новой утечке данных, некоторые известные представители футбола станут очередным дополнением предстоящей Call of Duty Modern Warfare 2. Они буду тиспользованы либо в качестве оперативников, либо в качестве отдельных скинов.

Появление знаменитостей не является чем-то особенным для шутера: совсем недавно было объявлено о партнерстве с Ники Минаж, а ранее в этом году Snoop Dogg стал оператором в Warzone.

По информации EarlyGame, датамайнер TheGhostOfHope опубликовал у себя в Twitter данные, которые он сумел добыть в файлах игры. В новой утечке он нашел некоторые интересные имена: Лионель Месси, Неймар, Поль Погба, Аксель Витсель, Конор Галлахер, Феликс Клаус, Антонио Луна, Марко Розе, Андрес Рейес.

Some upcoming unreleased Operators for #ModernWarfareII



Aksel

Connor

Klaus

Luna

Messi

Neymar

Pogba

Roze

Reyes

Gromsco pic.twitter.com/zkzpPH8P57 — Hope (@TheGhostOfHope) October 9, 2022

Инсайдеры предполагают, что Activision (издатель CoD) намерена использовать это в качестве коллаборации в преддверии чемпионата мира 2022 года. Учитывая дату выхода игры, начало турнира и масштабное тематическое событие CoD, вполне вероятно, что пользователи действительно увидят своих любимцев в шутере.