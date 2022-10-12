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Cимеоне высказался о своем будущем

Аргентинский специалист не намерен менять место работы.
Сегодня, 13:39
Диего Симеоне
Диего Симеоне
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Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне в преддверии матча с Брюгге высказался о своем будущем.

Аргентинский специалист заявил, что не намерен уходить с поста наставника мадридцев.

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"Я никуда не ухожу из Атлетико, я здесь. Чувствую, что имею такую же поддержку, как всегда. Недавно меня спросили, вижу ли я себя в другом месте… Мой ответ был: "Нет, абсолютно", — сказал Симеоне.

В данный момент "матрасники" занимают 4 место в своем квартете Лиги чемпионов и 4 строчку в чемпионате Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол атлетико мадрид Диего Симеоне
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