Cимеоне высказался о своем будущем

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне в преддверии матча с Брюгге высказался о своем будущем.

Аргентинский специалист заявил, что не намерен уходить с поста наставника мадридцев.

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"Я никуда не ухожу из Атлетико, я здесь. Чувствую, что имею такую же поддержку, как всегда. Недавно меня спросили, вижу ли я себя в другом месте… Мой ответ был: "Нет, абсолютно", — сказал Симеоне.

В данный момент "матрасники" занимают 4 место в своем квартете Лиги чемпионов и 4 строчку в чемпионате Испании.