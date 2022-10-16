Милан в непростом матче обыграл Верону

"Россонери" сумели вырвать три очка в концовке встречи.

В воскресенье, 16 октября, в рамках 10 тура Серии А Верона встречалась с Миланом. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

На автогол Мигеля Велозу Верона смогла ответить забитым мячом Корая Гюнтера. Команды ушли на перерыв при паритете на табло.

Победу вырвать для своей команды смог Сандро Тонали. Итальянец на 81-й минуте отметился голом и принес своей команде победу.

После 10 туров Верона идет на 18 строчке с 5 баллами, а Милан занимает третье место, набрав 23 очка.

Верона - Милан 1:2

Голы: Гюнтер, 19 - Велозу, 9 автогол, Тонали, 81

Верона: Монтипо - Фараони, Гюнтер, Маньяни (Кабаль, 70), Хин - Депаоли, Велозу, Тамез (Онгла, 65), Хрустич (Пикколи, 54) - Верди (Каллон, 71), Анри (Джурич, 65).

Милан: Тэтэрушану - Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес - Крунич (Побега, 61), Браим Диас (Ребич, 46), Адли (Беннасер, 60), Тонали - Жиру (Ориги, 46), Рафаэл Леау (Тиав, 83).

Предупреждения: Боккетти, Маньяни, Онгла, Фараони, Эрнандес, Ребич.