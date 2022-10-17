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Верона - Милан 1:2 видео голов матча 16.10.22

Вашему вниманию обзор поединка итальянской Серии А.
Сегодня, 07:25
Милан обыграл Верону / Getty Images
Милан обыграл Верону / Getty Images
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В воскресенье, 16 октября, Верона в рамках десятого тура итальянской Серии А принимала на своем поле Милан.

"Россонери" смогли дожать соперника лишь под конец встречи, вырвав победу со счетом 2:1.

В первом тайме после автогола Мигеля Велозу хозяева поля сумели отыграться усилиями Корая Гюнтера. Победный для гостей мяч на 81-й минуте встречи забил Сандро Тонали.

После этой победы Милан с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая на три балла от лидирующего Наполи и на один - от Аталанты, идущей второй. Верона с пятью пунктами находится в зоне вылета, расположившись на 18-й позиции.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Верона - Милан:

Верона - Милан 1:2

Голы: Гюнтер, 19 - Велозу, 9 автогол, Тонали, 81

Верона: Монтипо - Фараони, Гюнтер, Маньяни (Кабаль, 70), Хин - Депаоли, Велозу, Тамез (Онгла, 65), Хрустич (Пикколи, 54) - Верди (Каллон, 71), Анри (Джурич, 65).

Милан: Тэтэрушану - Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес - Крунич (Побега, 61), Браим Диас (Ребич, 46), Адли (Беннасер, 60), Тонали - Жиру (Ориги, 46), Рафаэл Леау (Тиав, 83).

Предупреждения: Боккетти, Маньяни, Онгла, Фараони, Эрнандес, Ребич.

Источник: MEGOGO

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