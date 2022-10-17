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Реал изъявил желание продлить контракт с Луниным

"Сливочные" хотят сохранить украинского футболиста.
Сегодня, 12:52
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images
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Украинский вратарь Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в мадридском клубе.

Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на ABC, руководство испанского гранда хочет продлить контракт с 23-летним футболистом.

Представители Реала готовы предложить Лунину новое соглашение, однако принимать решение будет исключительно Андрей.

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Действующий контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне украинец провел пять матчей в составе мадридского клуба, в которых пропустил четыре гола и один поединок сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что рэпер поставил огромную сумму на Барселону и та проиграла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин
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