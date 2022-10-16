Проклятие Дрэйка в действии: Рэпер поставил огромную сумму на Барселону и та проиграла
Канадский исполнитель подставил каталонцев.
Рэпер Дрейк сделал солидную ставку на матчи с участием Барселоны и лондонского Арсенала.
В социальных сетях музыкант опубликовал скрин экспресс‑ставки на 833 тысячи канадских долларов на победу Барселоны в игре с Реалом и победу Арсенала в матче с Лидсом, с суммарным коэффициентом 4,68.
Свой матч лондонцы выиграли со счетом 1:0, а вот Барселона наоборот проиграла мадридцам 1:3, тем сам подтвердив давнее проклятие Дрейка: команды, на которые ставит артист проигрывают.
На ISPORT также доступен обзор матча Реал Мадрид - Барселона.