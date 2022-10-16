Реал - Барселона 3:1 обзор матча и результат игры 16.10.2022

Первый поединок между Реалом и Барселоной в этом сезоне стал знаковым для украинского Андрея Лунина. Он впервые сыграл в Эль-Классико.

С самого старта матча Барселона принялась проводить свои очень затяжные позиционные атаки, сопровождавшиеся свистом фанатов на Сантьяго Бернабеу. Реал отвечал сдержанно, пока на 12-й минуте Тони Кроос не организовал контратаку, запустив Винисиуса флангом.

Он выбежал на свидание с Тер Штегеном, но обыграть голкипера не смог. Немец отбил мяч прямо на Бензема, а тот уже забил в ворота, которые прикрывали только три защитника.

Для Карима, который завтра должен получить свой Золотой мяч, это был последний забитый гол в этом матче. Он реализовал еще одну возможность в первом тайме, но перед голом оказался в офсайде, поэтому мяч не был засчитан.

А вот кто забил по правилам, так это Федерико Вальверде. Полузащитник на 35-й минуте получил мяч на подступах к штрафной и пробил точно мимо защитников и в угол ворот Тер Штегена.

Барселона хоть и атаковала достаточно много, настоящих проблем Лунин не создавал. Если Лунину показать себя во всей красе не удалось, то арбитры справились с этим. Во-первых, несколько раз соперники отмахивались друг от друга и ни одна отмашка не была замечена судьями.

Во-вторых, момент с участием Роберта Левандовски во втором тайме – это что-то очень непонятное. Поляк ворвался в штрафную и у него сзади влетел Карвахаль, заплев ноги. Форвард упал, а арбитр показал вставать. При этом он не пошел смотреть VAR, хотя эпизод в этом точно нуждался. Позже случился другой момент, когда Гарсия наступила на ногу Родриго в штрафной Барсы. Здесь пенальти был еще более очевидным, но видео-ассистент арбитра сообщил главному, что нужно идти смотреть (хотя что там смотреть – пенальти 100%). Почему главный не просмотрел повтор момента с Левандовски? Вопросы без ответа.

Перед этим пенальти, к слову реализовавшего сам Родриго, Барселона все же забила свой гол. Ферран запер прострел от Ансу Фати с левого фланга. И до гола, и несколько минут после него каталонцы бежали в атаку, но действительно опасных моментов почти не было.

Реал достаточно уверенно победил, хотя осадок из-за действий судей остался.

Статистика матча Реал - Барселона 9-го тура чемпионата Испании

Реал – Барселона 3:1

Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 – Ферран, 87

Владение мячом: 43% – 57%

Удары (в отверстие ворот): 8(4) - 18(5)

Атаки: 79 - 124

Реал: Лунин — Карвахаль (Рюдигер, 87), Милитан, Алаба, Менди — Модрич (Камавинга, 78), Чуамэни, Кроос — Вальверде, Бензема (Асенсио, 87), Винисиус (Родриго, 85).

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде (Альба, 60) — де Йонг, Бускетс (Гави, 60), Педри — Рафинья (Ферран, 60), Левандовски, Дембеле (Фати, 73).

Предупреждения: Винисиус, Модрич – Гави