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"Самый счастливый человек": Лунин эмоционально отреагировал на свой дебют в Эль Класико

Украинский голкипер защищал ворота Реала в победном поединке с Барселоной.
Сегодня, 10:19
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images
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Украинский вратарь Реала Андрей Лунин прокомментировал свое дебютное выступление в Эль Класико.

Из-за травмы основного голкипера Тибо Куртуа украинец получил возможность защищать ворота мадридцев в противостоянии с Барселоной, а его команда одержала победу со счетом 3:1.

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"Я с детства мечтал сыграть в Эль Класико, это невозможно описать словами. Сейчас я самый счастливый человек на свете", - приводит слова Лунина Madrid Xtra.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Барселона (3:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Эль Класико Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Андрей Лунин
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