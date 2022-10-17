"Самый счастливый человек": Лунин эмоционально отреагировал на свой дебют в Эль Класико

Украинский голкипер защищал ворота Реала в победном поединке с Барселоной.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин прокомментировал свое дебютное выступление в Эль Класико.

Из-за травмы основного голкипера Тибо Куртуа украинец получил возможность защищать ворота мадридцев в противостоянии с Барселоной, а его команда одержала победу со счетом 3:1.

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"Я с детства мечтал сыграть в Эль Класико, это невозможно описать словами. Сейчас я самый счастливый человек на свете", - приводит слова Лунина Madrid Xtra.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Барселона (3:1).