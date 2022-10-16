Лунин - первый украинец, который сыграет в Эль-Классико

В рамках девятого тура Ла Лиги в центральном матче Реал встретится с Барселоной.

Украинский голкипер Андрей Лунин появился в стартовом составе "сливочных".

Таким образом, футболист станет первым украинцем, который выйдет на поле в Эль-Классико.

Стоит сказать, что в Барселоне ранее выступал центрбэк Дмитрий Чигринский, но в матчах против Реала он не играл.