Лунин - первый украинец, который сыграет в Эль-Классико
Украинец получил данную возможность из-за травмы Тибо Куртуа.
Сегодня, 15:47
В рамках девятого тура Ла Лиги в центральном матче Реал встретится с Барселоной.
Украинский голкипер Андрей Лунин появился в стартовом составе "сливочных".
Таким образом, футболист станет первым украинцем, который выйдет на поле в Эль-Классико.
Стоит сказать, что в Барселоне ранее выступал центрбэк Дмитрий Чигринский, но в матчах против Реала он не играл.
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