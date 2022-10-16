Лунин - в стартовом составе Реала на матч против Барселоны

В воскресенье, 16 октября, в Мадриде на Сантьяго Бернабеу состоится матч девятого тура испанской Ла Лиги, в котором Реал примет в гостях Барселону.

Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти еще во время предматчевой пресс-конференции заявил, что Тибо Куртуа не сможет сыграть в Эль Класико. Поэтому ожидаемо, что место в рамке займет Андрей Лунин.

Реал: Лунин - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Чуамени, Кроос, Модрич, Вальверде - Бензема, Винисиус.

Запасные: Лопес, Каньисарес, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Камавинга, Одриосола, Васкес, Родриго, Рюдигер, Мариано.

Напомним, что матч Реал - Барселона начнется в 17:15 по киевскому времени, а следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.