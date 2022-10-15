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Лунин сыграет против Барселоны в Эль Класико

Украинец готовится к ответственной игре чемпионата Испании против принципиального соперника.
Сегодня, 14:53
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид
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В воскресенье, 16 октября, в Мадриде на Сантьяго Бернабеу состоится матч девятого тура испанской Ла Лиги между Реалом и Барселоной, более известный как Эль Класико.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти подтвердил слухи последних дней: Тибо Куртуа не сможет сыграть. А это значит, что Андрей Лунин вновь выйдет в стартовом составе.

"Он довольно хорош, но он очень мало тренировался. Завтра его не будет", - цитирует итальянца официальный сайт королевского клуба.

"На следующей неделе он будет тренироваться более непрерывно. Посмотрим в среду или в следующее воскресенье. Сейчас же ему просто не хватает подготовки".

Напомним, что Андрей Лунин сыграл в последних четырех матчах Реала: Осасуна (1:1), Хетафе (1:0) и две игры против донецкого Шахтера в Лиге чемпионов (2:1, 1:1).

Матч Реал - Барселона начнется в 17:15 по киевскому времени.

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