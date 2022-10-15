Реал - Барселона: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Испании

Команды встретятся в поединке Ла Лиги-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В воскресенье, 16 октября, мадридский Реал встретится с каталонской Барселоной в центральном матче девятого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Матч Реал - Барселона состоится в Мадриде (Испания) на Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона

На ISPORT трансляция матча Реал - Барселона будет доступна в этой новости 16 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:15 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине центральный поединок Ла Лиги является видеосервис Megogo. Здесь поединок покажет канал "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

На данный момент Барселона и Реал идут без поражений в чемпионате Испании. После восьми сыгранных туров команды имеют на своем счету 22 очка (7 побед и по одной ничье). В последнем туре подопечные Карло Анчелотти минимально обыграли Хетафе, а Барселона дома справилась с Сельтой (1:0).

Читай также: Реал - Барселона: прогноз на матч 16.10.2022 Эль Класико

Последний раз Реал и Барселона встречались между собой летом в рамках предсезонного турне. В официальном формате команды играли в марте текущего года, когда Барселона на выезде разгромила Реал - 4:0.

Отметим, что накануне "сливочные" и "сине-гранатовые" потеряли очки в Лиге чемпионов: Реал на выезде ушел от поражения с Шахтером (1:1), а Барселона совершила грандиозный камбэк в поединке с Интером (3:3).