iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - Барселона: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Испании

Команды встретятся в поединке Ла Лиги-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 15:00
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images
0 0 0

В воскресенье, 16 октября, мадридский Реал встретится с каталонской Барселоной в центральном матче девятого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Матч Реал - Барселона состоится в Мадриде (Испания) на Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона

На ISPORT трансляция матча Реал - Барселона будет доступна в этой новости 16 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:15 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине центральный поединок Ла Лиги является видеосервис Megogo. Здесь поединок покажет канал "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

На данный момент Барселона и Реал идут без поражений в чемпионате Испании. После восьми сыгранных туров команды имеют на своем счету 22 очка (7 побед и по одной ничье). В последнем туре подопечные Карло Анчелотти минимально обыграли Хетафе, а Барселона дома справилась с Сельтой (1:0).

Читай также: Реал - Барселона: прогноз на матч 16.10.2022 Эль Класико

Последний раз Реал и Барселона встречались между собой летом в рамках предсезонного турне. В официальном формате команды играли в марте текущего года, когда Барселона на выезде разгромила Реал - 4:0.

Отметим, что накануне "сливочные" и "сине-гранатовые" потеряли очки в Лиге чемпионов: Реал на выезде ушел от поражения с Шахтером (1:1), а Барселона совершила грандиозный камбэк в поединке с Интером (3:3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал
0 0 0

Статьи по теме

Лунин сыграет против Барселоны в Эль Класико Лунин сыграет против Барселоны в Эль Класико
Де Йонг недоволен своей ролью в Барселоне Де Йонг недоволен своей ролью в Барселоне
Президент Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Хави в клубе Президент Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Хави в клубе
Барселона выйдет на матч с Реалом в форме с логотипом известного американского рэпера Барселона выйдет на матч с Реалом в форме с логотипом известного американского рэпера
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Украина15:42
Металлист обыграл Ворсклу и вышел на третье место, Металлист 1925 и Львов разошлись миром
НБА15:35
Комбинация Уорриорз и проход Роуза - в ТОП-10 моментов дня предсезонки НБА
Европа15:00
Реал - Барселона: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Испании
Европа14:53
Лунин сыграет против Барселоны в Эль Класико
Теннис14:29
Свитолина объявила о рождении дочери
Киберспорт14:20
The International 2022: онлайн-трансляция матчей
Киберспорт14:12
The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2
Киберспорт13:52
Зинченко и Миколенко примут участие в благотворительном шоу-матч в CS:GO
Украина13:15
"Ни одна команда не провела вместе столько времени": Бущан объяснил провал Динамо на старте сезона
Бокс12:55
Ломаченко назвал условие проведения боя со Стивенсоном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK