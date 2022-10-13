Реал - Барселона: прогноз на первый Эль Класико в сезоне

Команды встретятся в девятом туре чемпионата Испании-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках очередного тура испанской Ла Лиги состоится один из самых ожидаемых матчей во всем мировом футболе – мадридский Реал встретится с Барселоной.

Поединок состоится в воскресенье, 16 октября, и начнется в 17.15 по киевскому времени. Состоится встреча в столице Испании, городе Мадрид, на величественном стадионе Сантьяго Бернабеу.

Прогноз на матч Реал – Барселона 16 октября

Оба коллектива подходят к очному противостоянию в девятом туре с одинаковым количеством заработанных баллов – по 22. Как Реал, так и Барселона смогли выиграть по 7 матчей и по одному свести к ничейному результату, а в графе поражения у обеих команд – нули.

Тем не менее, эксперты и аналитики смогли выделить хоть и не явного, но все же фаворита этого матча – мадридский клуб будет играть дома, а потому, возможно, поддержка местных фанатов принесет им дополнительные силы на эту игру.

Коэффициенты букмекера на матч Реал - Барселона:

Победа Реала: 2,20 – 2,25

Ничья: 3,55 – 3,65

Победа Барселоны: 3,0-3,1

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют достаточно ровную игру в первом тайме. Коэффициент на то, что первая половина поединка завершится вничью гораздо ниже (около 2,4), чем на такой же итоговый результат.

Наиболее ожидаемым счетом этого матча аналитики считают победу "королевского клуба" со счетом 2:1.

Статистика противостояния Реала и Барселоны

Эль Класико – одно из древнейших противостояний в мире футбола. "Сливочные" и "сине-гранатовые" провели между собой уже 283 матча, если учитывать и товарищеские поединки.

Реал – Барселона

104 Победы 117

62 Ничьи 62

458 Голы 492

Стоит отметить, что больше всего матчей в этом противостоянии среди игроков провели нынешние звезды ПСЖ – Серхио Рамос и Лионель Месси, игравшие в Эль Класико по 45 раз. Аргентинский нападающий также является лучшим бомбардиром в истории этих встреч - 26 голов.

Последние результаты команд

На неделе Мадридский Реал в рамках Лиги чемпионов встретился с донецким Шахтером. Поединок для "королевского клуба" оказался достаточно трудным и они смогли вырвать ничью только на последних секундах встречи.

Тем не менее даже такой результат позволил команде Карло Анчелотти гарантировать себе выход в плей-офф главного клубного турнира.

Шахтер – Реал 1:1

Голы: Зубков, 46 - Рюдигер, 90+5

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко - Зубков (Тейлор, 82), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик (Петряк, 85) - Траоре (Сикан, 77).

Реал: Лунин - Васкес, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 68) - Вальверде (Камавинга, 57), Чуамэни (Модрич, 57), Кроос - Родриго (Асенсио, 68), Бензема, Азар (Винисиус, 57).

Предупреждение: Конопля, Бондаренко – Кроос.

Барселона также провела поединок в ЛЧ и тоже сыграла в ничью, но привкус у нее был гораздо более горьким, чем у Реала. Каталонцам необходимо было побеждать в матче с Интером, чтобы иметь очень хорошую возможность выйти в плей-офф турнира.

Тем не менее даже гениального Роберта Левандовски было мало, чтобы переиграть миланский клуб. Теперь Барселона может не выйти в плей-офф даже если выиграет оба своих оставшихся матча.

Барселона – Интер 3:3

Голы: Дембеле, 40, Левандовские, 82, 90+2 – Барелла, 50, Мартинес, 63, Госсенс, 89.

Барселона: Тер Штеген - Роберто (Кессье, 72), Пике, Гарсия, Алонсо (Бальде, 72) - Гави (Торрес, 82), Бускетс (Де Йонг, 64), Педри-Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати, 64) .

Интер: Онана – Скриньяр, Де Врей, Бастони (Ачерби, 85) – Думфрис, Барелла (Асллани, 85), Чалханоглу (Госенс, 76), Мхитарян, Димарко (Дармиан, 67) – Мартинес, Джеко (Белланова, 76).

Предупреждение: Дембеле – Мартинес, Де Врей, Мхитарян