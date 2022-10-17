Форвард сборной Португалии рискует пропустить Чемпионат мира 2022
Диогу Жота получил повреждение в своем последнем матче.
Поединок между Манчестер Сити и Ливерпулем неприятно закончился для португальца Диогу Жоты.
Форвард получил повреждение, которое оказалось достаточно серьезным. Игрок рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре.
В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень его травмы.
Стоит сказать, что Мундиаль стартует уже в следующем месяце, а именно 20 ноября.