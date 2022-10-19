Фанатка Тигрес отпраздновала гол команды, оголив грудь

Мексиканская болельщица стала звездой у себя на родине после матча плей-офф местного чемпионата между Тигрес и Пачукой (1:0).

Карла Гарца после гола с пенальти на 88-й минуте подняла майку, продемонстрировав всем свою обнаженную грудь.

Algo inesperado pasó durante el partido de 4tos Tigres vs Pachuca en el Estadio Universitario en el gol de André-Pierre Gignac. pic.twitter.com/KTb1fvgDAN — :.:.:.:FAFHOO:.:.:.: (@Fafhoo) October 14, 2022

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Один счастливый фанат даже успел сделать фото вместе с девушкой, от чего был не менее счастлив, чем от важного забитого мяча любимой команды.

Отметим, оригинальный ролик с оголенной грудью горячей мексиканки набрал в соцсетях более пяти миллионов просмотров.