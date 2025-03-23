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Футбол

Атлетико готов отпустить звезду команды за океан

Испанский гранд решил не препятствовать ветерану "матрасников".
Сегодня, 19:53       Автор: Антон Федорцив
Анхель Корреа / Getty Images
Анхель Корреа / Getty Images

Полузащитник мадридского Атлетико Анхель Корреа может перебраться в чемпионат Мексики. Аргентинец всерьез заинтересовал Тигрес, сообщает Periodico AM.

Опытный хавбек и "золото-синие" находятся на продвинутой стадии переговоров. Корреа дал принципиальное согласие на переход, а теперь договаривается о персональных условиях контракта. Атлетико отпустит ветерана за символические отступные.

В нынешнем сезоне Корреа провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач. В Мадрид он перебрался еще в январе 2015 года. С тех пор аргентинец успел стать чемпионом Испании, выиграть трофей Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.

Кстати, ранее Флик одобрил первый летний трансфер Барселоны.

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