Экс-полузащитник Ромы покурил сигарету прямо во время матча своей команды

Бывший футболист итальянской Ромы Раджа Наингголан влип в скандал.

Бельгиец был замечен курящим на скамейке запасных во время матча Антверпена.

Nainggolan smoking on the bench pic.twitter.com/fsmwFivt3k — bnti (@bonti9996) October 18, 2022

Клуб наказал местного полузащитника за неспортивное и неэтичное поведение. Наингголан прокомментировал ситуацию, признав свою вину.

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"Я просто хочу сказать, что сделал что-то не так. Это была ошибка, но я не думал об этом в то время. Клуб принял решение, которое я должен принять, хотя я считаю его слишком суровым", - сказал он.

В текущем сезоне исполнитель провел за Антверпен 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.