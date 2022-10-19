Экс-полузащитник Ромы покурил сигарету прямо во время матча своей команды
Бывший футболист итальянской Ромы Раджа Наингголан влип в скандал.
Бельгиец был замечен курящим на скамейке запасных во время матча Антверпена.
Nainggolan smoking on the bench pic.twitter.com/fsmwFivt3k— bnti (@bonti9996) October 18, 2022
Клуб наказал местного полузащитника за неспортивное и неэтичное поведение. Наингголан прокомментировал ситуацию, признав свою вину.
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"Я просто хочу сказать, что сделал что-то не так. Это была ошибка, но я не думал об этом в то время. Клуб принял решение, которое я должен принять, хотя я считаю его слишком суровым", - сказал он.
В текущем сезоне исполнитель провел за Антверпен 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.