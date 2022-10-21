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Ювентус - Эмполи 4:0: обзор матча и результат игры 21.10.2022

Туринская команда одержала разгромную победу над соперником.
Вчера, 23:50
Ювентус разгромил Эмполи / Getty Images
Ювентус разгромил Эмполи / Getty Images
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В пятницу, 21 октября, туринский Ювентус в стартовом матче 11-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Эмполи.

Команда Массимилиано Аллегри одержала убедительную победу над соперником, отправив в его ворота четыре безответных мяча.

Уже в начале встречи Мойзе Кин вывел "бьянконери" вперед, а после перерыва Вестон Маккени удвоил преимущество хозяев поля. Под конец поединка Адриен Рабьо оформил дубль и довел счет до разгромного, отличившись на 82-й минуте и в компенсированное к матчу время.

Ювентус - Эмполи 4:0 Видео голов матча 21.10.2022

Ювентус, набрав 19 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А. Эмполи расположился на 11-й позиции, имея в своем активе 11 баллов.

Статистика матча Ювентус - Эмполи 11-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Эмполи 4:0

Голы: Кин, 8, Маккенни, 56, Рабьо, 82, 90+4

Владение мячом: 43% - 57%

Удары (в створ): 21(7) - 12(4)

Атаки: 79 - 95

Ювентус: Щесны, Данило, Бонуччи, Ругани (Сандро, 79), Куадрадо, МакКенни (Паредес, 66), Локателли, Рабьо, Костич (Илинг-Джуниор, 85), Влахович (Милик, 65), Кин (Миретти, 79)

Эмполи: Викарио, Стоянович, Де Винтер, Луперто, Паризи, Хаас (Инноченти, 89), Марин, Бандинелли (Хендерсон, 75), Пьяца (Байрами, 62), Дестро (Ламмерс, 75), Сатриано (Бальданци, 62)

Предупреждения: Куадрадо, 36, Рабио, 58 - Сатриано, 58, Хаас, 69.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус эмполи чемпионат Италии Серия А
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