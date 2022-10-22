Ювентус - Эмполи 4:0 Видео голов матча 21.10.2022

В пятницу, 21 октября, туринский Ювентус в стартовом матче 11-го тура чемпионата Италии встречался на своем поле с Эмполи.

Подопечные Массимилиано Аллегри уверенно одолели соперника, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

В начале встречи Мойзе Кин вывел хозяев поля вперед, а уже во втором тайме Вестон Маккени удвоил преимущество. Разгромным результат игры под конец поединка сделал Адриен Рабьо, оформивший дубль.

Ювентус с 19 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А, а Эмполи идет на 11-й позиции, имея в своем активе 11 баллов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Эмполи:

Ювентус - Эмполи 4:0

Голы: Кин, 8, Маккенни, 56, Рабьо, 82, 90+4

Ювентус: Щесны, Данило, Бонуччи, Ругани (Сандро, 79), Куадрадо, МакКенни (Паредес, 66), Локателли, Рабьо, Костич (Илинг-Джуниор, 85), Влахович (Милик, 65), Кин (Миретти, 79)

Эмполи: Викарио, Стоянович, Де Винтер, Луперто, Паризи, Хаас (Инноченти, 89), Марин, Бандинелли (Хендерсон, 75), Пьяца (Байрами, 62), Дестро (Ламмерс, 75), Сатриано (Бальданци, 62)

Предупреждения: Куадрадо, 36, Рабио, 58 - Сатриано, 58, Хаас, 69.

Источник: MEGOGO