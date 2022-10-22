Лунин остался на скамейке запасных Реала на матч против Севильи

Прервалась серия украинца из шести игр в старте.

В субботу, 22 октября, на Сантьяго Бернабеу состоится матч одиннадцатого тура испанской Ла Лиги между мадридским Реалом и Севильей.

В рамку ворот "бланкос" вернулся восстановившийся Тибо Куртуа, а это значит, что Андрей Лунин возвращается в запас.

Ранее стало известно, что Карим Бензема пропустит данный поединок из-за мышечной контузии.

Читай также: Только четыре журналиста не поставили Бензема на первое место в голосовании за Золотой мяч

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос, Вальверде - Винисиус, Родриго.

Запасные: Лунин, Лопес, Азар, Альваро, Асенсио, Вальехо, Камавинга, Васкес, Начо, Одриосола, Рюдигер.

Севилья: Буну - Монтьель, Гудель, Маркан, Теллес - Жордан, Ракитич, Торрес - Навас, Иско, Ламело.

Запасные: Дмитрович, Флорес, Кармона, Гомес, Дилейни, Дольберг, Эн Несири, Мир, Сусо, Янузай.

Стартовый свисток матча Реал - Севилья запланирован на 22:00 по киевскому времени.