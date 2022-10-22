Только четыре журналиста не поставили Бензема на первое место в голосовании за Золотой мяч

Нашлись и те, кого не впечатлил прошедший сезон в исполнении капитана королевского клуба.

В понедельник, 17 октября, в Париже состоялась ежегодная церемония награждения лучшего игрока года - Золотой мяч.

По итогам голосования мировых журналистом свою первую награду в карьере заслуженно получил форвард мадридского Реала Карим Бензема. 34-летний француз набрал 549 баллов и с огромным отрывом победил в номинации.

Испанское издание Diario Sport опубликовало результаты голосования - и нашлись некоторые сюрпризы. Так, сразу четыре журналиста не поставили Бензема на первое место.

Подобным решением отличились голосовавшие журналисты из Сенегала (поставил на 1-е место Мане), Египта (Салах) Словении (Де Брюйне) и Нидерландов (Салах).

Но даже они не помешали капитану "бланкос" победить - у Садио Мане, ставшего в голосовании вторым, оказалось 194 баллов.

Напомним, что новоиспеченный обладатель Золотого мяча пропустит несколько ближайших поединков.