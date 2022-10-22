Бензема пропустит ближайшие матчи Реала
Из-за небольшого повреждения француз не сыграет с Севильей и Лейпцигом.
Французский нападающий Карим Бензема пропустит несколько следующих матчей мадридского Реала.
По информации Marca, обладатель Золотого Мяча не сыграет с Севильей и РБ Лейпциг.
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Причина отсутствия француза заключается в мышечном утомлении в квадрицепсе левой ноги.
Напомним, матч Севилья - Реал пройдет cегодня, 22 октября, а игра с РБ Лейпциг во вторник, 25 октября.