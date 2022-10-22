Бензема пропустит ближайшие матчи Реала

Из-за небольшого повреждения француз не сыграет с Севильей и Лейпцигом.

Французский нападающий Карим Бензема пропустит несколько следующих матчей мадридского Реала.

По информации Marca, обладатель Золотого Мяча не сыграет с Севильей и РБ Лейпциг.

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Причина отсутствия француза заключается в мышечном утомлении в квадрицепсе левой ноги.

Напомним, матч Севилья - Реал пройдет cегодня, 22 октября, а игра с РБ Лейпциг во вторник, 25 октября.