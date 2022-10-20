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Реал - Севилья: прогноз на матч чемпионата Испании 22.10.2022

Команды встретятся в одиннадцатом туре чемпионата Испании-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 15:06
Реал - Севилья / Getty Images
Реал - Севилья / Getty Images
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В рамках одиннадцатого тура чемпионата Испании состоится центральный матч, в котором сыграют мадридский Реал и Севилья.

Поединок состоится в воскресенье, 22 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Состоится встреча в Мадриде (Испания) на стадионе - Сантьяго Бернабеу.

Команда Карло Анчелотти продолжает возглавить турнирную таблицу, идя к своему чемпионскому трофею. Севилья же потеряла много очков на старте турнира, что сказывается на ее место. Так что, учитывая мотивацию команд, коллективы будут бороться до финального свистка.

Коэффициент и ставки на матч одиннадцатого тура Ла Лиги Реал - Севилья 22 октября

Реал в турнирной таблице чемпионата Испании идет на первом месте (28 очков), опережая каталонскую Барселону на шесть очков (у команды Хави одна игра в запасе). Севилья идет на 12-й строчке с десятью баллами (две победы, четыре ничьи и четыре поражения). 

Эксперты и аналитики определили, что фаворитом предстоящего матча является Реал, который до сих пор не проиграл ни одного матча. 

Прогноз букмекеров на матч Реал - Севилья:

  • Победа Реала: 1,38

  • Ничья: 5

  • Победа Севилья: 9

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют голевую игру. Если вас интересуют ставки, то на то, что обе команды забьют, то на это можно поставить с коэффициентом - 1,8. Более того, в то же время коэффициент на ТБ 2,5 равен - 1,60, что прошло у мадридской команды восемь раз за сезон.

Читай также: Реал - Севилья: где смотреть матч 22.10.2022 чемпионата Испании

Статистика противостояния между Реалом и Севильей

Команды провели между собой 192 матча, учитывая все турниры. Примечательно, что команды играли между собой лишь четыре раза вне испанских турниров (в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА). За это время статистика противостояния:

Реал - Севилья
104    Победы    57
31   Ничьи   31
406    Голы   262

Стоит отметить, что нападающий мадридской команды Карим Бензема, который недавно выиграл Золотой мяч, за весь сезон забил лишь пять голов, что является шестым показателем в Лиге. У Севильи лучшим голеадором является Оливер Торрес (3 гола).

В текущем сезоне у Реала 25 голов и 8 пропущенных, а у Севильи - 10 забитых и 15 пропущенных.

В последнем официальном поединке между командами была зафиксирована победа Реала, который в рамках 32-го тура чемпионата Испании прошлого сезона на выезде обыграл Севилью (3:2). 

Севилья - Реал Мадрид 2:3

Голы: Ракитич, 21, Ламела, 25 - Родриго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+2

Севилья: Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья (Гудель, 63) - Хордан, Ламела (Окампос, 72), Ракитич - Корона (Аугустинсон, 62), Мартиаль (Мир, 41), Гомес (Торрес, 46).

Реал: Куртуа - Л. Васкес (Начо, 82), Милитао, Алаба, Карвахаль - Модрич (Асенсио, 88), Камавинга (Родриго, 46), Кроос - Вальверде, Бензема (Диас, 90+5), Винисиус.

Предупреждения: Мартиаль, Диего Карлос, Торрес, Камавинга, Начо, Диас

В последнем туре чемпионата Испании Реал на выезде разгромно обыграл Эльче (3:0), а Севилья дома сыграла вничью с Валенсией (1:1).

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