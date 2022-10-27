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Фати недоволен своим игровым временем в Барселоне

Испанец может покинуть клуб по окончании сезона.
Сегодня, 12:49
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images
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Вингер Барселоны Ансу Фати рассматривает вариант ухода из клуба по окончании этого сезона. Об этом сообщает издание Diario Sport.

19-летний испанец недоволен своим игровым временем в команде. Агент игрока Жорже Мендеш заявил клубу, что его подопечный рассмотрит возможность ухода из Барселоны следующим летом, если ситуация не изменится.

Отметим, руководство каталонцев не беспокоится о данной ситуации, так как контракт с Фати рассчитан до лета 2027 года, а сумма его отступных составляет 1 миллиард евро.

В текущем сезоне на счету испанца 3 гола и 3 ассиста в 11 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны выбыл на длительный срок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ансу фати
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