Рауль отказался возглавить команду из Бундеслиги

Главный тренер Реал Мадрид Кастильи Рауль отклонил предложение возглавить Шальке. Об этом сообщает издание Marca.

Клуб из Гельзенкирхена уволил Франка Крамера с поста главного тренера на прошлой неделе, а после этого немецкая команда хотела пригласить 45-летнего испанца, однако получила от него отказ.

Сам Рауль не хочет уходить из своего нынешнего клуба, также как ему нравится работа в молодежной команде Реала.

Напомним, в итоге Шальке возглавил экс-тренер Бохума Томас Райс. Сейчас команда занимает последнюю строчку в Бундеслиге, набрав 6 очков.

Ранее сообщалось, что Рауль изъявил желание возглавить Реал.