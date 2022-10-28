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Рауль отказался возглавить команду из Бундеслиги

Испанцу хорошо работается в Мадриде.
Сегодня, 15:45
Рауль / Getty Images
Рауль / Getty Images
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Главный тренер Реал Мадрид Кастильи Рауль отклонил предложение возглавить Шальке. Об этом сообщает издание Marca.

Клуб из Гельзенкирхена уволил Франка Крамера с поста главного тренера на прошлой неделе, а после этого немецкая команда хотела пригласить 45-летнего испанца, однако получила от него отказ.

Сам Рауль не хочет уходить из своего нынешнего клуба, также как ему нравится работа в молодежной команде Реала.

Напомним, в итоге Шальке возглавил экс-тренер Бохума Томас Райс. Сейчас команда занимает последнюю строчку в Бундеслиге, набрав 6 очков.

Ранее сообщалось, что Рауль изъявил желание возглавить Реал.

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