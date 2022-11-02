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Атлетико впервые при Симеоне не смог выйти в евровесну

Прервалась удивительная 11-летняя серия "матрасников".
Сегодня, 18:02
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images
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Атлетико при Диего Симеоне стал синонимом стабильности. Возглавив команду по ходу сезона-2011/12, он привел ее к итоговому пятому месту, а начиная с сезона-2012/13 столичный клуб ни разу не падал ниже третьего места чемпионата Испании.

Подобные достижения отражались и на еврокубках - команда стабильно продолжала выступления либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы в весенней части кампании.

Однако в этом году данная серия прервалась. Проиграв в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Порту, "матрасники" не сумели пробить не только в плей-офф главного еврокубка Старого Света, но и в плей-офф Лиги Европы.

При Симеоне Атлетико два раза становился финалистом Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16), при этом дважды подняв над головой кубок Лиги Европы (2011/12, 2017/18).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: еврокубки атлетико мадрид Диего Симеоне
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