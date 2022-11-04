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Руководство ПСЖ верит в продление контракта с Месси

Парижане хотят сохранить в своих рядах именитого футболиста.
Сегодня, 20:19
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Нападающий Лионель Месси может продлить контракт с ПСЖ. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге.

"Если бы ПСЖ прямо сейчас положил контракт на стол и сказал подписать его, Месси так бы и сделал", - говорится в колонке автора.

После выхода в плей-офф Лиги чемпионов Месси сосредоточился на ЧМ-2022 и попросил всех в своем окружении не говорить о будущем до окончания турнира. После чемпионата мира аргентинец решит, на каком уровне хочет играть.

Если стороны сядут за стол переговоров после ЧМ, то ему предложат контракт по схеме "1+1". В Париже оптимистично настроены на то, что Месси продлит контракт.

В текущем сезоне на счету аргентинца 7 голов и 10 ассистов в 12 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что клуб Бекхэма уверен в подписании Месси, несмотря на ПСЖ и Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси
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