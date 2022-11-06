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Реал планирует избавиться от Азара

В мадридском клубе рассчитывают как можно скорее распрощаться с бельгийцем.
Сегодня, 13:58
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Мадридский Реал намерен в ближайшее время продать своего вингера Эдена Азара.

Как сообщает Marca, 31-летний футболист не входит в планы руководства клуба и тренерского штаба, из-за чего было принято решение как можно быстрее с ним распрощаться.

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При этом отмечается, что у бельгийского вингера нет никаких шансов, чтобы исправить ситуацию.

В текущем сезоне Азар принял участие всего в шести матчах Реала во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в подписании Эдена Азара заинтересована Астон Вилла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Эден Азар Реал Мадрид

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