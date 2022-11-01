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Азар может вернуться в АПЛ

В услугах футболиста заинтересована Астон Вилла
Сегодня, 17:34
Эден Азар
Эден Азар
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Эден Азар имеет шанс частично реабилитировать свою карьеру, уйдя из мадридского Реала.

Как сообщает Defensa Central, в услугах бельгийца заинтересована Астон Вилла.

Новоиспеченный наставник бирмингемцев Унаи Эмери уже дал согласие на трансфер. В случае перехода, Азар станет ключевым игроком в новой команде.

Мадридцы и футболист понимают, что после предстоящего Мундиаля их пути разойдутся. Руководство Реала готово выслушать предложения.

Напомним, что ранее Эден Азар с 2012 по 2019 года выступал за лондонский Челси, отметившись 110 голами и 52 ассистами в 352 матчах в футболке клуба.

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